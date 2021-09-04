ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Среди эвакуированных в Германию из Афганистана оказались преступники

Новина українською →
Германия, Суббота 04 сентября 2021 22:51
Среди эвакуированных в Германию из Афганистана оказались преступники Фото: среди эвакуированных в Германию из Афганистана оказались преступники (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Среди эвакуированных в Германию из Афганистана оказались преступники. Всего их 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Министерстве внутренних дел Германии сообщает, что, по всей вероятности, в страну прибыли и люди, которых немецкие власти охарактеризовали как "несущих потенциальную угрозу безопасности".

К настоящему моменту известно о 20 предполагаемых правонарушителях, прибывших из Афганистана. Их не проверяли в Кабуле при посадке на самолеты, которые осуществляли эвакуацию.

Министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер говорит, что среди прибывших в ФРГ есть люди, осужденные за насилие, а также уличенные в подделке документов.

Четырех эвакуированных из Кабула ранее выслали из ФРГ, в некоторых случаях - еще несколько лет назад. Также известно, что имена нескольких прибывших афганцев фигурировали в списках немецкого центра по борьбе с терроризмом.

Два правонарушителя были доставлены в пенитенциарное учреждение на основании ордеров на их арест. Еще двое афганцев находятся под надзором властей.

Зеехофер говорит, что преступники воспользовались хаосом в аэропорту Кабула.

"Некоторые из них полностью подделали документы, от А до Я. И ни у кого уже не было полного контроля над ситуацией", - подчеркнул министр.

Напомним, что Германия готова принять 40 тысяч афганцев. Об этом заявила Меркель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан
NEWS
Резников: отказ РФ освободить захваченных людей - это основание ужесточить международные санкции
Резников: отказ РФ освободить захваченных людей - это основание ужесточить международные санкции
DAILY
Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели