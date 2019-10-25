В Британии установили владельца трейлера с 39 телами

Скриншот CNN

Контейнер, в котором погибли мигранты, был взят в аренду у ирландской транспортной компании GTR

Трейлер, в котором были найдены тела 39 граждан Китая, 15 октября был арендован в офисе компании Global Trailer Rentals, расположенной в Северной Ирландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ирландский телеканал RTE.

Грузовик арендовали за 240 фунтов стерлингов в неделю, пока не будет возвращен арендодателю. Отмечается, что представители компании уже вышли на связь со следствием.

Полиция Эссекса получила от них всю информацию о человеке и компании, арендовавших трейлер.

Отмечается, что автомобили, принадлежащие Global Trailer Rentals, оснащены GPS-трекерами. Компания заявила, что предоставит данные из своей системы отслеживания полиции.

Напомним, в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Водитель грузовика был арестован по подозрению в убийстве. Инспектор полиции графства Эссекс Эндрю Маринер рассказал, что сотрудниками правоохранительных органов сразу же был задержан водитель грузовика. Им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.

Как сообщает РБК-Украина, посольство Болгарии в Лондоне сообщило, что будет сотрудничать с британскими властями по делу о 39 телах, которые были найдены в грузовике в Эссексе, к востоку от Лондона. В болгарском внешнеполитическом ведомстве отметили, что грузовик имел болгарскую регистрацию.

Все погибшие были гражданами Китая.

Полиция Великобритании заявляет, что грузовик с 39 телами, выявленными в английском графстве Эссекс, въехал в Великобританию из Зебрюгге (Бельгия) через английский порт Пурфлит.