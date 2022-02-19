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Сразу звоните в банк. Как сохранить деньги после кражи телефона

Автор: Валерия Полищук

С каждым годом в Украине увеличивается количество мошенников, которые пытаются разными обманными путями выудить у украинцев их данные карт. Однако лишиться сбережений можно, просто потеряв мобильный телефон.

Как сохраните деньги после кражи телефона - читайте в материале РБК-Украина.

Так, в ПриватБанке уверяют, что даже если вы потеряли или ваш смартфон украли, то сами средства с карт перевести на другой счет не удастся. Поскольку для входа в приложение будет нужен пароль от Приват24.

"Если вы недавно запускали приложение, при закрытии или отсутствии активности с вашей стороны оно автоматически выйдет из аккаунта и снова запросит пароль", - заявили в пресс-службе банка.

Однако в первую очередь необходимо сообщить банку, что у вас украли телефон. К примеру, клиенты ПриватБанка могут это сделать по телефону 3700.

После звонка, оператор банка отключит возможность приема команд с вашего финансового номера телефона, поскольку его достаточно для проведения банковских операций.

После того как вы восстановите номер, сообщите об этом в банк.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как не стать жертвой ограбления и избежать воров.

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