Відразу телефонуйте в банк. Як зберегти гроші після крадіжки телефону

Так, в ПриватБанку запевняють, що навіть якщо ви втратили або ваш смартфон вкрали, то самі кошти з карт перевести на інший рахунок не вдасться. Оскільки для входу в додаток буде потрібен пароль від Приват24.

"Якщо ви недавно запускали додаток, при закритті або відсутності активності з Вашого боку воно автоматично вийде з акаунта і знову запросить пароль", - заявили в прес-службі банку.

Однак в першу чергу необхідно повідомити банку, що у вас вкрали телефон. Наприклад, клієнти ПриватБанку можуть це зробити за телефоном 3700.

Після дзвінка, оператор банку відключить можливість прийому команд з вашого фінансового номера телефону, оскільки його достатньо для проведення банківських операцій.

Після того як ви відновите номер, повідомте про це в банк.