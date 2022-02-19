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Відразу телефонуйте в банк. Як зберегти гроші після крадіжки телефону

Автор: Валерія Поліщук

З кожним роком в Україні збільшується кількість шахраїв, які намагаються різними обманними шляхами вивудити в українців їх дані карт. Однак позбутися заощаджень можна, просто втративши мобільний телефон.

Як збережіть гроші після крадіжки телефону - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Так, в ПриватБанку запевняють, що навіть якщо ви втратили або ваш смартфон вкрали, то самі кошти з карт перевести на інший рахунок не вдасться. Оскільки для входу в додаток буде потрібен пароль від Приват24.

"Якщо ви недавно запускали додаток, при закритті або відсутності активності з Вашого боку воно автоматично вийде з акаунта і знову запросить пароль", - заявили в прес-службі банку.

Однак в першу чергу необхідно повідомити банку, що у вас вкрали телефон. Наприклад, клієнти ПриватБанку можуть це зробити за телефоном 3700.

Після дзвінка, оператор банку відключить можливість прийому команд з вашого фінансового номера телефону, оскільки його достатньо для проведення банківських операцій.

Після того як ви відновите номер, повідомте про це в банк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як не стати жертвою пограбування і уникнути злодіїв.

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