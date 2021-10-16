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Сразу два рекорда. В России максимальное количество заражений и смертей от COVID-19

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Россия, Суббота 16 октября 2021 14:16
Сразу два рекорда. В России максимальное количество заражений и смертей от COVID-19 Фото: в России максимальное количество заражений и смертей от COVID-19 (facebook.com/aksenov.vk)
Автор: Мария Кучерявец

В России за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса - 33 208. Кроме того, в стране выявлено максимальное число смертей от COVID с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

В частности, рекордное количество суточных случаев коронавируса уже обновилось третий раз подряд.

Кроме того, за вчера в РФ зарегистрировали 1 002 летальных случаев от COVID-19, что является максимальным показателем в стране.

В общем количестве в России уже зафиксировали 7 млн 958 тысяч 384 случаев коронавирусной инфекции.

Вместе с тем от болезни умерли 222 315 человек.

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