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Одразу два рекорди. У Росії максимальна кількість заражень і смертей від COVID-19

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Росія, Субота 16 жовтня 2021 14:16
Одразу два рекорди. У Росії максимальна кількість заражень і смертей від COVID-19 Фото: у Росії максимальна кількість заражень і смертей від COVID-19 (facebook.com/aksenov.vk)
Автор: Марія Кучерявець

В Росії за минулу добу зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу - 33 208. Крім того, у країні виявлено максимальне число смертей від COVID з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

Зокрема, рекордна кількість добових випадків коронавірусу оновилася вже третій раз поспіль.

Крім того, за вчора у РФ зареєстрували 1 002 летальних випадки від COVID-19, що є максимальним показником в країні.

У загальній кількості в Росії вже зафіксували 7 млн 958 тисяч 384 випадків коронавірусної інфекції.

Разом з тим, від хвороби померли 222 315 людей.

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