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Сразу в армию? Что делать, если получили повестку на улице

Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

Во время всеобщей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, но и на улицах. Такой формат не противоречит закону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

Так, повестки могут вручаться по месту жительства, работы, а также на улице или же на блокпостах.

"В законе не запрещено вручение повестки в любом месте после установления личности. В повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр для прохождения медицинского осмотра", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем вручение повестки совсем не означает, что человека мобилизуют. В первую очередь вызов в военкомат делается для проверки данных гражданина и определения его пригодности.

Что будет за неявку в военкомат

За неявку в военкомат может грозить административное наказание - штраф в размере от 1 700 до 3 400 гривен.

Также за уклонение может грозить и реальный тюремный срок - от трех до пяти лет.

Подробнее об особенностях призыва читайте в материале РБК-Украина "Мобилизация в Украине: ответы на главные вопросы".

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