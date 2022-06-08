Сразу в армию? Что делать, если получили повестку на улице

Так, повестки могут вручаться по месту жительства, работы, а также на улице или же на блокпостах.

"В законе не запрещено вручение повестки в любом месте после установления личности. В повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр для прохождения медицинского осмотра", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем вручение повестки совсем не означает, что человека мобилизуют. В первую очередь вызов в военкомат делается для проверки данных гражданина и определения его пригодности.

За неявку в военкомат может грозить административное наказание - штраф в размере от 1 700 до 3 400 гривен.

Также за уклонение может грозить и реальный тюремный срок - от трех до пяти лет.