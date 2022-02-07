Сразу 4 бренда Stellantis Украина показывают рост в январе 2022 года

Январь 2022 года выдался еще одним успешным месяцем для концерна Stellantis в Украине. Так, по итогам первого месяца в Украине суммарно было продано 745 автомобилей брендов PEUGEOT, CITROЁN, OPEL и DS Automobiles, что позволило занять практически 12% рынка. Что важно, каждый Бренд показал значительный рост в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, в то время как рынок показывает отрицательную динамику и падение на 2,5% в сравнении с январем прошлого года. Быстрый и успешный старт – именно такая цель и стояла перед компанией.

"У нас была глобальная цель на 2021 год – занять 10% доли рынка суммарно по 4 Брендам Stellantis в Украине, и нам практически это удалось. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, ведь результаты прошлого года показывают, что мы можем больше. Лучшим тому примером является первый месяц нового года - наименее активный месяц в бизнес-деятельности – но несмотря на это Брендам PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles удалось показать впечатляющий рост, что задает темп на весь год", - заявил директор Stellantis Украина Руслан Акимов.

Бренд CITROЁN продолжает подтверждать заслуженное звание "лучшего Бренда по продажам коммерческих автомобилей в 2021-м году".

В январе 2022 года CITROЁN сохраняет за собой позицию лидера на рынке LCV, занимая первую строчку рейтинга, значительно увеличивая отрыв со второй позицией. Успешными продажи были и на рынке пассажирских авто, на котором Бренд показал позитивную динамику роста – +45% к январю 2021 и занял почти 2,5% доли рынка пассажирских автомобилей. В результате Бренд CITROЁN занял 5 место в общем рейтинге продаж на автомобильном рынке с долей 5,25%.

Бренд PEUGEOT занимает 7 место с 299 проданными автомобилями и 4,74% доли рынка в январе, что на 7,17% больше по сравнению с продажами января 2021 года. Это стало возможным благодаря широкому модельному ряду, который удовлетворяет запросы как розничного, так и корпоративного покупателя. Таким образом, сразу 2 Бренда концерна Stellantis вошли в ТОП-10 лидеров рынка, показав отличные продажи и рост в сравнении с январем 2021 года.

Также стоит отметить результаты Бренда OPEL. По итогам января 2022 года в Украине было продано 98 автомобилей немецкого Бренда, что на более 50% больше по сравнению с продажами аналогичного периода прошлого года. Доля Бренда OPEL на общем рынке составила 1,55%, что полностью соответствует стратегии развития. И можно уверенно заявить, что OPEL надежно закрепился в ТОП-20 автомобильного рынка Украины и не намеран здавать позиции. Ведь в этом году планируется значительное расширение дилерской сети, будут предложены новые услуги для существующих клиентов и потенциальных покупателей, а также запущены новые модели.

Премиальный бренд DS Automobiles также показал существенный рост +183% к январю 2021 года. Это позволило занять 0,27% от общего рынка новых автомобилей и стать наиболее динамично растущим брендом представительства Stellantis в Украине.

Такого результата удалось достичь благодаря разумному ценообразованию, наличию автомобилей на складе в Украине, а также грамотно сформированной модельной линейке на нашем рынке.

Начало 2022 года показало, что Бренды PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles готовы развиваться даже в непростых рыночных условиях, предлагая своим новым и уже существующим клиентам «горячие» автомобили-новинки, максимум внимания к запросам, выгоды при покупке или эксплуатации автомобиля, улучшение перечня предоставляемых услуг, пр. Так было всегда – так будет и в будущем.

Стоит напомнить, что представительство Stellantis в Украине (бренды PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles) по итогам 2021 года контролирует почти 10% автомобильного рынка Украины – суммарные продажи автомобилей вышеуказанных брендов превысили 11 тыс. единиц.

Причем каждый из брендов сумел отличиться своим достижением. И теперь по итогам января 2022 года Брендам концерна Stellantis в Украине удалось не только удержать свои позиции, но и показать впечатляющий рост.