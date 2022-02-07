Відразу 4 бренди Stellantis Україна показали зростання у січні 2022 року

Січень 2022 року був ще одним успішним місяцем для концерну Stellantis в Україні. Так, за підсумками першого місяця в Україні було продано 745 автомобілів брендів PEUGEOT, CITROЁN, OPEL і DS Automobiles, що дозволило зайняти практично 12% ринку. Що важливо, кожен бренд показав значне зростання у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, тоді як ринок показує негативну динаміку та падіння на 2,5% у порівнянні з січнем минулого року. Швидкий та успішний старт - саме така мета і стояла перед компанією.

"Ми мали глобальну мету на 2021 рік – зайняти 10% частки ринку сумарно з 4 Брендами Stellantis в Україні, і нам практично це вдалося. Але ми не маємо наміру зупинятися на досягнутому, адже результати минулого року показують, що ми можемо більше. Найкращим прикладом цього є перший місяць нового року - найменш активний місяць у бізнес-діяльності - але попри це брендам PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles вдалося показати вражаюче зростання, що задає темп на весь рік", - заявив директор Stellantis Україна Руслан Акімов.

Бренд CITROЁN продовжує підтверджувати заслужене звання "найкращого Бренду з продажу комерційних автомобілів у 2021 році".

У січні 2022 року CITROЁN зберігає за собою позицію лідера на ринку LCV, займаючи перший рядок рейтингу, значно збільшуючи відрив із другою позицією. Успішними продажі були й на ринку пасажирських авто, на якому Бренд показав позитивну динаміку зростання: +45% до січня 2021 року і зайняв майже 2,5% частки ринку пасажирських автомобілів. В результаті, бренд CITROЁN посів 5 місце у загальному рейтингу продажів на автомобільному ринку 5,25%.

Бренд PEUGEOT займає 7 місце з 299 проданими автомобілями та 4,74% частки ринку у січні, що на 7,17% більше у порівнянні з продажами січня 2021 року. Це стало можливим завдяки широкому модельному ряду, який відповідає запитам як роздрібного, так і корпоративного покупця. Таким чином, одразу 2 Бренди концерну Stellantis увійшли до ТОП-10 лідерів ринку, показавши відмінні продажі та зростання у порівнянні з січнем 2021 року.

Також варто зазначити результати бренду OPEL. За підсумками січня 2022 року в Україні було продано 98 автомобілів німецького Бренду, що на понад 50% більше у порівнянні з продажем аналогічного періоду минулого року. Частка Бренду OPEL на загальному ринку становила 1,55%, що повністю відповідає стратегії розвитку. І можна впевнено заявити, що OPEL надійно закріпився в ТОП-20 автомобільного ринку України і не має наміру здавати позиції. Адже цього року планується значне розширення дилерської мережі, буде запропоновано нові послуги для існуючих клієнтів та потенційних покупців, а також запущено нові моделі.

Преміальний бренд DS Automobiles також показав суттєве зростання +183% до січня 2021 року. Це дозволило зайняти 0,27% від загального ринку всіх нових автомобілів і стати найбільш динамічно зростаючим брендом представництва Stellantis в Україні.

Такого результату вдалося досягти завдяки розумному ціноутворенню, наявності автомобілів на складі в Україні, а також грамотно сформованій модельній лінійці на нашому ринку.

Початок 2022 показав, що бренди PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles готові розвиватися навіть у непростих ринкових умовах, пропонуючи своїм новим і вже існуючим клієнтам "гарячі" автомобілі-новинки, максимум уваги до запитів, вигоди при купівлі або експлуатації автомобіля, покращення переліку послуг, що надаються, тд. Так було завжди – так буде і в майбутньому.

Варто нагадати, що представництво Stellantis в Україні (бренди PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles) за підсумками 2021 року контролює майже 10% автомобільного ринку України – сумарний продаж автомобілів вищевказаних Брендів перевищив 11 тис. одиниць.

Причому кожен із брендів зумів відзначитися своїм досягненням. І тепер за підсумками січня 2022 року Брендам концерну Stellantis в Україні вдалося не лише утримати свої позиції, а й показати вражаюче зростання.