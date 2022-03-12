Сработала ПВО: утром в Днепре прозвучало несколько взрывов

Утром 12 марта в Днепре прозвучало несколько взрывов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Как сообщил мэр города Борис Филатов, своевременно сработала система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Днепра.
Ранее сегодня в с. Квитневое Броварского района Киевской области российские оккупанты обстреляли склад хранения замороженной продукции, в результате чего возник масштабный пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет. Спасатели привлекли 20 человек и 4 единицы техники.