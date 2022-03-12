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Спрацювала ППО: вранці в Дніпрі пролунало кілька вибухів

Автор: Константин Широкун

Вранці 12 березня в Дніпрі пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Як повідомив мер міста Борис Філатов, своєчасно спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Дніпра.

Раніше сьогодні в с. Квітневе Броварського району Київської області російські окупанти обстріляли склад зберігання замороженої продукції, в результаті чого виникла масштабна пожежа. Попередньо жертв і постраждалих немає. Рятувальники залучили 20 осіб та 4 одиниці техніки.

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