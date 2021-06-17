Военный спутник Lockheed Martin GPS III 05 успешно вышел на орбиту

Спутник GPS III-SV05, построенный компанией Lockheed Martin, был запущен во время 15-минутного открытого окна стартового комплекса Space Launch Complex 40. Компания, со своей стороны, дала возможность каждому желающему наблюдать за процессом запуска во время прямой трансляции.

На этот же раз, представительство поделилось видеороликом на котором продемонстрировало момент приземления ракеты-носителя на плавучую платформу.

Первый спутник семейства GPS III впервые вывели на орбиту в 2018 году. Объект весом 3,8 тонны является одним из 32 спутников третьего поколения. В будущем эти аппараты должны заменить старые спутники, которые сегодня обеспечивают мир GPS системой.

Новое поколение намного устойчивее к сигнальным препятствий и в восемь раз более защищено от возможных попыток вывести их из строя. Первые 10 спутников планируется вывести на орбиту до 2023 года.