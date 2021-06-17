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Військовий спутник Lockheed Martin GPS III 05 успішно вийшов на орбіту

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 17 червня, о 19:05, американська приватна компанія SpaceX запустила п’ятий супутник сімейства GPS III на орбіту Землі. Тим часом перший ступінь ракети-носія Falcon 9 успішно приземлився на дрон-платформу "Just Read the Instructions".

Про це пише пресслужба Twitter-акаунту SpaceX.

Супутник GPS III-SV05, побудований компанією Lockheed Martin, був запущений під час 15-хвилинного відкритого вікна стартового комплексу Space Launch Complex 40. Компанія, зі свого боку, дала можливість кожному охочому спостерігати за процесом запуску під час прямої трансляції.

Цього ж разу, представництво поділилося відеороликом на якому продемонструвало момент приземлення ракети-носія на плавучу платформу.

Перший супутник сімейства GPS III вперше вивели на орбіту у 2018-му році. Об’єкт вагою 3,8 тонни є одним із 32 супутників третього покоління. В майбутньому ці апарати повинні замінити старі супутники, які сьогодні забезпечують світ GPS системою.

Нове покоління є набагато стійкішим до сигнальних перешкод й в вісім разів більш захищене від можливих спроб вивести їх із ладу. Перші 10 супутників заплановано вивести на орбіту до 2023 року.

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