Військовий спутник Lockheed Martin GPS III 05 успішно вийшов на орбіту

Супутник GPS III-SV05, побудований компанією Lockheed Martin, був запущений під час 15-хвилинного відкритого вікна стартового комплексу Space Launch Complex 40. Компанія, зі свого боку, дала можливість кожному охочому спостерігати за процесом запуску під час прямої трансляції.

Цього ж разу, представництво поділилося відеороликом на якому продемонструвало момент приземлення ракети-носія на плавучу платформу.

Перший супутник сімейства GPS III вперше вивели на орбіту у 2018-му році. Об’єкт вагою 3,8 тонни є одним із 32 супутників третього покоління. В майбутньому ці апарати повинні замінити старі супутники, які сьогодні забезпечують світ GPS системою.

Нове покоління є набагато стійкішим до сигнальних перешкод й в вісім разів більш захищене від можливих спроб вивести їх із ладу. Перші 10 супутників заплановано вивести на орбіту до 2023 року.