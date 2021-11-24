Через кілька годин після обрання: прем'єр Швеції йде у відставку

Новий прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон подала заяву про відставку. За її словами, вона йде у відставку через те, що Партія зелених відмовилася входити до складу нового уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Андерссон в Facebook .

"Сьогодні вранці я була обрана прем'єр-міністром з наміром сформувати коаліційний уряд з представниками соціал-демократів і Партії зелених. Партія зелених оголосила, що більше не бажає входити до складу уряду. Кожній стороні має бути дозволено зробити свій власний вибір", - написала вона.

Андерссон підкреслила, що згідно з Конституцією, коаліційний уряд повинен піти у відставку, якщо одна з партій залишає уряд. На її думку, Кабмін може піти у відставку і в тому випадку, якщо новий уряд ще не вступив на посаду.

"Попри те, що парламентська основа видається незмінною, питання про уряд має бути заново розглянуте парламентом. Для мене це питання поваги, але я також не хочу очолювати уряд, в якому є підстави сумніватися в його легітимності", - написала прем'єр Швеції.

Вона додала, що вже попросила президента Швеції прийняти її відставку з посади прем'єра.

"Угоди, які я і моя партія уклали, будуть діяти, якщо я стану прем'єр-міністром, незалежно від того, чи буде Партія Зелених в уряді чи ні. Партія зелених також оголосила, що прийме мене як прем'єр-міністра в соціал-демократичному однопартійному уряді... Я також оголосила, що як і раніше готова стати прем'єр-міністром, але для соціал-демократичного однопартійного уряду", - написала Андерссон.

При цьому видання The Local зазначає, що Андерссон подала у відставку після того, як Шведський парламент проголосував за Опозиційний бюджет, співавтором якого виступили антиімміграційні Шведські демократи.