Спустя два года. Полиция задержала причастного к перестрелке на автомойке Луцка

В полиции сообщили, что задержание 40-летнего фигуранта дела произошло на пункте пропуска "Сеньковка".

По данным правоохранителей, к стрельбе в ноябре 2018 году были причастны 11 человек, девять из которых полиция области задержала. 20 июля задержали десятого подозреваемого.

Мужчине инкриминируют причастность к хулиганству. С ним сейчас проводятся следственные действия, после чего полицейские региона передадут задержанного полиции Волынской области.

Досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.