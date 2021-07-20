Через два роки. Поліція затримала причетного до перестрілки на автомийці Луцька

У поліції повідомили, що затримання 40-річного фігуранта справи сталося на пункті пропуску "Сеньківка".

За даними правоохоронців, до стрілянини в листопаді 2018 року були причетні 11 осіб, дев'ять з яких поліція області затримала. 20 липня затримали десятого підозрюваного.

Чоловікові інкримінують причетність до хуліганства. З ним зараз проводяться слідчі дії, після чого поліцейські регіону передадуть затриманого поліції Волинської області.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та ст. 15 (замах на вчинення злочину) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкції цих статей передбачають позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.