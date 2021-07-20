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Через два роки. Поліція затримала причетного до перестрілки на автомийці Луцька

Автор: РБК-Україна

У Чернігівській області поліцейські та прикордонники затримали чоловіка. Його два роки розшукували у справі про перестрілку на автомийці в Луцьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Чернігівської області.

У поліції повідомили, що затримання 40-річного фігуранта справи сталося на пункті пропуску "Сеньківка".

За даними правоохоронців, до стрілянини в листопаді 2018 року були причетні 11 осіб, дев'ять з яких поліція області затримала. 20 липня затримали десятого підозрюваного.

Чоловікові інкримінують причетність до хуліганства. З ним зараз проводяться слідчі дії, після чого поліцейські регіону передадуть затриманого поліції Волинської області.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та ст. 15 (замах на вчинення злочину) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкції цих статей передбачають позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року у Луцьку на автомийці сталася стрілянина, в результаті якої загинула одна людина, ще двоє поранені.

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перестрілкаЛуцькЧерниговская область