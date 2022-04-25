Спрятали во дворе, накрыв шифером. Под Харьковом ВСУ уничтожили технику россиян

В Харьковской области аэроразведчики Госпогранслужбы с помощью дрона обнаружили российские танк, боевой бронированный автомобиль и блиндажи с военными. ВСУ долго уговаривать не пришлось - все обнаруженное тут же было уничтожено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Традиционно бронированную технику россияне прятали во дворе, еще и накрыли шифером, которым был перекрыт дом рядом. Не помогло", - отмечают в ведомстве.

Координаты пограничники передали украинским военным, которые успешно нанесли огненное поражение по всем разведанным целям.