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Спрятали во дворе, накрыв шифером. Под Харьковом ВСУ уничтожили технику россиян

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Харьков, Понедельник 25 апреля 2022 16:19
Спрятали во дворе, накрыв шифером. Под Харьковом ВСУ уничтожили технику россиян Фото: под Харьковом ВСУ уничтожили технику россиян (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Харьковской области аэроразведчики Госпогранслужбы с помощью дрона обнаружили российские танк, боевой бронированный автомобиль и блиндажи с военными. ВСУ долго уговаривать не пришлось - все обнаруженное тут же было уничтожено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Традиционно бронированную технику россияне прятали во дворе, еще и накрыли шифером, которым был перекрыт дом рядом. Не помогло", - отмечают в ведомстве.

Координаты пограничники передали украинским военным, которые успешно нанесли огненное поражение по всем разведанным целям.

Спрятали во дворе, накрыв шифером. Под Харьковом ВСУ уничтожили технику россиянСпрятали во дворе, накрыв шифером. Под Харьковом ВСУ уничтожили технику россиян

Как сообщалось, ранее в Харьковской области украинские военные обезвредили всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.

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