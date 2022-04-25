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Сховали на подвір'ї, накривши шифером. Під Харковом ЗСУ знищили техніку росіян

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Харьків, Понеділок 25 квітня 2022 16:19
Сховали на подвір'ї, накривши шифером. Під Харковом ЗСУ знищили техніку росіян Фото: під Харковом ЗСУ знищили техніку росіян (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

У Харківській області аеророзвідники Держприкордонслужби за допомогою дрону виявили російські танк, бойовий броньований автомобіль та бліндажі з військовими. ЗСУ довго вмовляти не довелося - все виявлене одразу ж було знищено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Традиційно броньовану техніку росіяни ховали на подвір'ї, ще й накрили шифером, яким було перекрито будинок поруч. Не допомогло", - зазначають у відомстві.

Координати прикордонники передали українським військовим, які успішно завдали вогняної поразки з усіх розвіданих цілей.

Сховали на подвір'ї, накривши шифером. Під Харковом ЗСУ знищили техніку росіянСховали на подвір'ї, накривши шифером. Під Харковом ЗСУ знищили техніку росіян

Як повідомлялося, раніше в Харківській області українські військові знешкодили всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

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