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Спровоцировали стычки: двум участникам беспорядков во ОП сообщили о подозрениях

Автор: Инна Собора

Правоохранители сообщили о подозрениях двум участникам столкновений под Офисом президента. Столкновения спровоцировали представители "Национального корпуса" на акции 14 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время митинга несколько участников спровоцировали конфликт с правоохранителями, в результате которого пострадали семь полицейских и один военнослужащий Нацгвардии.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух наиболее активных участников, которые призывали и первыми совершили противоправные действия. Это - жители Черкасской области, 1990 и 1984 рождения.

Сегодня, 28 августа, следователь полиции Киева по процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры сообщил нарушителям о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление и причастность других участников происшествия и привлечения их к ответственности.

РБК-Украина писало, что 14 августа в Киеве произошли столкновения на акции "Национального корпуса" под Офисом президента. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ.

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