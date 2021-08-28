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Спровокували сутички: двом учасникам заворушень під ОП повідомили про підозри

Автор: Инна Собора

Правоохоронці повідомили про підозри двом учасникам сутичок під Офісом президента. Сутички спровокували представники "Національного корпусу" на акції 14 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Під час мітингу декілька учасників спровокували конфлікт із правоохоронцями, внаслідок якого постраждали семеро поліцейських та один військовослужбовець Нацгвардії.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників, які закликали та першими вчинили протиправні дії. Це - жителі Черкаської області, 1990 та 1984 років народження.

Сьогодні, 28 серпня, слідчий поліції Києва за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомив порушникам про підозру. В суд направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення та причетність інших учасників події та притягнення їх до відповідальності.

РБК-Україна писало, що 14 серпня в Києві сталися сутички на акції "Національного корпусу" під Офісом президента. В хід пішли димові шашки та сльозогінний газ.

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