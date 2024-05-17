"Спротив.Бот". Українцям пояснили, як безпечно повідомити про позиції ворога

Українці, що перебувають на окупованих територіях можуть допомагати військовим наближати перемогу. Для цього можна безпечно повідомляти про позиції та пересування ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
В Центрі наголосили, що останнім часом на тимчасово окупованих територіях неспокійно. Російські військові не можуть почувати себе у безпеці на аеродромах, складах боєприпасів та місцях розміщення особового складу.
"Нам усім приємні страждання окупанта, вічнольоти та збільшення кількості втрат ворога у ранкових зведеннях. ATACMS сил оборони України готові щодня знищувати ворожі об’єкти, та для їх виявлення необхідна ваша допомога", - наголосили в Центрі.
Центр пояснив, що для допомоги військовим українці можуть надсилати інформацію у Спротив-бот.
Про те, куди ще можна повідомити важливу інформацію і як себе убезпечити після таких повідомлень, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, ми також повідомляли, якою інформацією не варто ділитися в чатах чи групах.
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