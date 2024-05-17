"Спротив.Бот". Украинцам объяснили, как безопасно сообщить о позициях врага

В Центре отметили, что последнее время на временно оккупированных территориях неспокойно. Российские военные не могут чувствовать себя в безопасности на аэродромах, складах и местах размещения личного состава.

"Нам всем приятны страдания оккупанта, вечнолеты и увеличение количества потерь врага в утренних сводках. ATACMS сил обороны Украины готовы ежедневно уничтожать вражеские объекты и для их выявления необходима ваша помощь", - подчеркнули в Центре.

Центр объяснил, что для помощи военным украинцы могут посылать информацию в Спротив-бот.