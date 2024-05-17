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"Спротив.Бот". Украинцам объяснили, как безопасно сообщить о позициях врага

Украина, Пятница 17 мая 2024 20:43
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"Спротив.Бот". Украинцам объяснили, как безопасно сообщить о позициях врага Фото: украинцам объяснили, куда сообщать о позициях врага (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы, находящиеся на оккупированных территориях могут помогать военным приближать победу. Для этого можно безопасно сообщать о позициях и передвижениях врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В Центре отметили, что последнее время на временно оккупированных территориях неспокойно. Российские военные не могут чувствовать себя в безопасности на аэродромах, складах и местах размещения личного состава.

"Нам всем приятны страдания оккупанта, вечнолеты и увеличение количества потерь врага в утренних сводках. ATACMS сил обороны Украины готовы ежедневно уничтожать вражеские объекты и для их выявления необходима ваша помощь", - подчеркнули в Центре.

Центр объяснил, что для помощи военным украинцы могут посылать информацию в Спротив-бот.

О том, куда еще можно сообщить важную информацию и как обезопасить себя после таких сообщений, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы также сообщали, какой информации не следует делиться в чатах или группах.

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