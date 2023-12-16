"Спротив.Бот". Українцям нагадали, як можна повідомити про позиції ворога

"Лише за останній місяць завдяки наведенню мешканців тимчасово окупованих територій було уражено близько десяти об'єктів ЗС РФ та ліквідований один зрадник. Ніхто з колаборантів й злочинців з РФ тут не відчуває себе в безпеці й приречений на розплату", - повідомили в центрі.

Повідомити Силам Оборони про зрадника або позиції ворога можна за посиланням.

Обов'язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що громадяни, які співпрацюють із загарбниками, мають лише два варіанти розвитку подальших дій: або вони спробують втекти в Росію, або будуть засуджені в Україні.

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