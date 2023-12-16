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"Спротив.Бот". Украинцам напомнили, как можно сообщить о позициях врага

Фото: украинцам напомнили, как можно сообщить о позициях врага (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С помощью сообщений украинцев в "Спротив. Бот" Движение Сопротивления и Силы Обороны в целом получают ценную информацию, которая помогает уничтожить врага и приближает момент освобождения наших территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра национального сопротивления.

"Только за последний месяц благодаря наведению жителей временно оккупированных территорий было поражено около десяти объектов ВС РФ и ликвидирован один предатель. Никто из коллаборантов и преступников из РФ здесь не чувствует себя в безопасности и обречен на расплату", - сообщили в центре.

Сообщить Силам Обороны о предателе или позиции врага можно по ссылке.

Обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры из телефона для безопасности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сотрудничающие с захватчиками граждане имеют лишь два варианта развития дальнейших действий: либо они попытаются бежать в Россию, либо будут осуждены в Украине.

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