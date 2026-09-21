Спрощена програма завершилася: як повернутися із СЗЧ з 21 вересня

Спрощена програма повернення на військову службу після самовільного залишення частини діяла до 20 вересня 2026 року включно. Відсьогодні, 21 вересня, військовослужбовці, які хочуть повернутися із СЗЧ, можуть зробити це на загальних умовах.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства оборони України .

Що змінилося після 20 вересня

Спрощена процедура була доступна військовим, у яких СЗЧ зафіксували до 12 червня 2026 року. Тепер вона завершилася.

Повернення відбувається за загальним порядком. Це означає, що процес може тривати довше, відновлення грошового забезпечення може зайняти більше часу, а сам військовослужбовець уже не може скористатися можливістю самостійно обрати військову частину для продовження служби в межах спрощеної програми.

Куди звертатися

Для повернення із СЗЧ військовослужбовець може звернутися до органів ВСП ЗСУ:

Центрального управління ВСП у Києві та Київській області;

територіальних управлінь ВСП;

зональних відділів ВСП.

Контакти відповідних підрозділів доступні на сторінці Військової служби правопорядку.

Чи можна подати рапорт через "Армія+"

Так, військовослужбовець може подати рапорт на повернення до служби через застосунок "Армія+". Такі рапорти опрацьовують підрозділи ВСП, після чого військового скеровують до одного з батальйонів резерву.

Після підтвердження рапорту в "Армія+" військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відповідного підрозділу ВСП. Там він отримує припис і відбуває до резервної частини.

ВСП при цьому організовує перевірку та уточнення персональних даних і необхідних документів, взаємодію з батальйоном резерву та направлення військового до нього.

Що відбувається в батальйоні резерву

Після прибуття військовослужбовця командир батальйону резерву не пізніше ніж за три доби видає наказ про включення його до списку тимчасово прибулого особового складу та визначає завдання.

Також командир через правоохоронні органи перевіряє, чи внесена інформація про СЗЧ військового до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Після цього командир батальйону резерву повідомляє військову частину, з якої військовослужбовець здійснив СЗЧ, про його прибуття.

Якщо є письмова згода командира бойової військової частини пріоритетного комплектування, у повідомленні можуть зазначити цю частину.

Військовий також може самостійно прибути до батальйону резерву. Перелік таких підрозділів можна отримати у ВСП.

Чи можна повернутися до конкретної бригади

Військовослужбовці можуть мати рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення. Командири батальйонів резерву приймають та враховують такі документи відповідно до порядку переміщення військовослужбовців.

Водночас рекомендаційні листи від військових частин забезпечення не враховуються. У такому разі військовослужбовців направляють до військових частин пріоритетного комплектування.

Як отримати звільнення від кримінальної відповідальності

Міноборони також нагадує про можливість звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ для військовослужбовця, який вперше вчинив таке правопорушення під час воєнного стану.

Для цього потрібно написати рапорт та отримати письмову згоду командира військової частини або батальйону резерву на продовження військової служби.

Після цього військовослужбовець має звернутися з клопотанням до слідчого, прокурора або суду про намір повернутися до служби. Матеріали щодо звільнення від кримінальної відповідальності передаються до суду, який і ухвалює відповідне рішення.

З питань повернення на військову службу працює гаряча лінія Міністерства оборони - 1519.