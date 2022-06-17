Спрос упал на 40%: какую электронику покупают украинцы

С начала войны спрос на электронику в Украине снизился на 40%. Особенно упали продажи телевизоров с большой диагональю, тяжелых для транспортировки устройств, а также ноутбуков.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК "АЛЛО".

Падение объема рынка

По словам Деревицкого, сейчас ассортимент "АЛЛО" существенно не изменился, изменился спрос и объемы продаж в зависимости от категории товара.

"Несмотря на тенденцию к восстановлению рынка, в единицах товара спрос на рынке электроники упал по всем категориям, в среднем на 40% по сравнению с довоенным, особенно это касается крупногабаритной маломобильной техники", - сказал он.

Деревицкий отметил, что за последний месяц подрос спрос только на планшеты, а также на электротранспорт, что ожидаемо из-за проблем с топливом и транспортом в городах. В денежном измерении особенно упали продажи телевизоров с большой диагональю, крупной бытовой техники - тяжелых для транспортировки устройств, а также ноутбуков.

"На уменьшение спроса, конечно, повлияла ситуация в стране, доходы и покупательная способность украинцев, а также постепенный рост цен. На рынке электроники средняя цена изменилась в зависимости от категории: есть такие, которые выросли в цене, и есть такие, которые упали", - сказал он.

Всего по рынку подорожала кухонная техника: плиты (+12%), посудомойки (+10%), морозильные камеры и вытяжки (+8%). Также носимые гаджеты, мониторы и электронные зубные щетки - на 11% каждая категория. Стоимость смартфонов и ноутбуков выросла незначительно (+5-6%), на остальную технику - почти остались на том же уровне.

Причины подорожания техники

"Причин подорожания немало. Первая причина - это рост курса валют и его нестабильность, что требует от дистрибьюторов закладывать риски в цену. Вторая - изменение логистики, ведь из-за невозможности поставок через Одесский порт компании должны завозить товары через порты соседних стран, а дальше - наземным транспортом", - отметил председатель совета директоров ГК "АЛЛО".

Есть категории, которые наоборот упали в цене - из-за падения спроса и наличия запасов товара у продавцов. Так, в среднем по рынку снизились цены на кофеварки (-19%), утюги (-18%), а также на телевизоры (-10%) и пылесосы (-8%), добавил он.