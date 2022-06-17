Попит впав на 40%: яку електроніку купують українці

З початку війни попит на електроніку в Україні знизився на 40%. Особливо впали продажі телевізорів з великою діагоналлю, важких для транспортування пристроїв, а також ноутбуків.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК "АЛЛО".

Падіння обсягу ринку

За словами Деревицького, наразі асортимент "АЛЛО" істотно не змінився, змінився попит та обсяги продажів залежно від категорії товару.

"Попри тенденцію до відновлення ринку, в одиницях товару попит на ринку електроніки впав по всіх категоріях, в середньому на 40% порівняно з довоєнним, особливо це стосується великогабаритної маломобільної техніки", - додав він.

Деревицький зазначив, що за останній місяць підріс попит лише на планшети, а також на електротранспорт, що очікувано через проблеми з пальним та транспортом у містах. В грошовому вимірі особливо впали продажі телевізорів з великою діагоналлю, великої побутової техніки - важких для транспортування пристроїв, а також ноутбуків.

"На зменшення попиту, звичайно, вплинула ситуація в країні, доходи та купівельна спроможність українців, а також поступовий ріст цін. На ринку електроніки середня ціна змінилась залежно від категорії: є такі, що виросли в ціні, і є такі, що впали", - сказав він.

Найбільше по ринку здорожчала кухонна техніка: плити (+12%), посудомийки (+10%), морозильні камери та витяжки (+8%). Також носимі гаджети, монітори та електронні зубні щітки - на 11% кожна категорія. Вартість смартфонів та ноутбуків зросла незначно (+5-6%), на решту техніки - майже залишились на тому ж рівні.

Причини здорожчення техніки

"Причин здороження чимало. Перша причина - це зростання курсу валют та його нестабільність, що вимагає дистриб’юторів закладати ризики в ціну. Друга - зміна логістики, адже через неможливість поставок через Одеський порт компанії мають завозити товари через порти сусідніх країн, а далі - наземним транспортом", - зазначив голова ради директорів ГК "АЛЛО".

Є категорії, які навпаки впали в ціні - через падіння попиту та наявність запасів товару у продавців. Так, в середньому по ринку знизились ціни на кавоварки (-19%), праски (-18%), а також на телевізори (-10%) та пилососи (-8%), додав він.