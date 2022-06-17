Спрос на бытовую технику изменился кардинально: что покупают украинцы во время войны

С начала войны устоявшийся спрос на технику, во-первых, катастрофически упал, во-вторых, изменился кардинально. Это было связано с активной миграцией населения из-за боевых действий и высокой потребностью по обеспечению военных и волонтеров большим количеством товаров такого ассортимента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Фокстрот".

Как отметили в пресс-службе, наибольший спрос в марте был направлен на группы товаров из категории "связь" (смартфоны, стартовые пакеты, wi-fi роутеры, повербанки, ноутбуки) и мелкую бытовую технику (фены, мультиварки, электрочайники, электроплитки и тому подобное), "поскольку немало людей были вынуждены покинуть свои дома и обустраивать минимальный быт на новом месте".

В апреле стали наблюдать положительный тренд: умеренное возвращение людей в Украину из-за рубежа, несмотря на риски. "Это сразу отразилось на структуре продаж, которая начала постепенно приближаться к довоенному уровню: стали восстанавливаться продажи телевизоров (которые катастрофически упали в предыдущий период), добавилось множество групп из ассортимента мелкой бытовой техники", - отметили в пресс-службе.

Май принес новые изменения в спросе. Прежде всего, оживление стало заметным по всем категориям товара. А во второй половине мая вышли на нехарактерный пик продаж на такие товары, как утюги и блендеры, сообщили в "Фокстроте". Традиционно выросли продажи электросамокатов - на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

А вот группы с самой яркой сезонностью показали продажи выше среднего лишь в первой половине июня: речь идет о кондиционерах +294% (относительно предыдущего месяца), бойлеры +170%, вентиляторы +330%.