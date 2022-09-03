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Спрос на обогреватели в Украине вырос примерно в 20 раз

Фото: обогревателей в Украине продается в 20 раз больше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Осенью 2022 года в Украине наблюдается аномально высокий и ранний спрос на обогреватели различных типов. Также увеличиваются продажи техники для дистанционной работы и учебы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал коммерческий директор COMFY Иван Павлик.

"Если сравнивать с прошлым годом, то спрос на обогреватели вырос примерно в 20 раз. Речь идет о любых видах обогревателей - от классических масляных до более современных керамических панелей", - сказал он.

По его словам, в целом наблюдается постепенное восстановление продаж техники в денежном эквиваленте, в гривне, но в натуральном выражении продажи значительно сократились.

"Сейчас мы наблюдаем восстановление сезонного спроса на некоторые категории товаров. Так, летом традиционно был большой спрос на кондиционеры и вентиляторы, а сегодня - на цифровые категории. Это ноутбуки, периферия и гаджеты для связи, то есть смартфоны, планшеты, роутеры и тому подобное", - сказал он.

Павлик отметил, что спрос подогревается двумя факторами: переводом учащихся на дистанционное образование, а сотрудников - на удаленную работу.

"И учеба, и работа в таком формате требует определенной мобильности и автономности, поэтому спрос на ноутбуки и необходимую периферию - мыши, клавиатуры, МФУ, мониторы - существенно вырос", - добавил коммерческий директор COMFY.

Ранее исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук в комментарии РБК-Украина сказал, что если агрессор ударит по нескольким ТЭС или котельным, то люди будут вынуждены отапливаться электроэнергией. А это повлечет постоянные аварии на линии электропередачи. Электросети на такие нагрузки, а тем более в жилых домах, не рассчитаны.

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