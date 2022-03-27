UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спрос на некоторые лекарства в России вырос в 10 раз после вторжения в Украину

Фото: лекарства на территории России резко подорожали, а спрос вырос в 10 раз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спрос на некоторые лекарственные препараты в России вырос в 10 раз после вторжения в Украину. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил удивление, что люди запасаются необходимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Meduza.

"По некоторым препаратам (спрос увеличился, - ред.) в 10 раз", - сказал он.

При этом он выразил удивление, что препараты существует срок годности, а на ряд из них очень короткий, до двух лет.

После начала войны против Украине в России выросли цены на лекарства, а в аптеках возникла нехватка ряда препаратов. 24 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что всплеск повышенного спроса на лекарства якобы уже нивелировался. Он также утверждал, что проблем с доступом жизненно необходимых препаратов нет.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация