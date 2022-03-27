Попит на деякі ліки в Росії виріс в 10 разів після вторгнення в Україну

Попит на деякі лікарські препарати в Росії виріс в 10 разів після вторгнення в Україну. Міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко висловив здивування, що люди запасаються необхідним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Meduza .

"За деякими препаратами (попит збільшився, - ред.) в 10 разів", - сказав він.

При цьому він висловив здивування, що препарати існує термін придатності, а на ряд з них дуже короткий, до двох років.

Після початку війни проти України в Росії зросли ціни на ліки, а в аптеках виникла нестача ряду препаратів. 24 березня міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко сказав, що сплеск підвищеного попиту на ліки нібито вже нівелювався. Він також стверджував, що проблем з доступом життєво необхідних препаратів немає.