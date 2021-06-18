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Спрос на евробонды "Большой стройки" более чем втрое превысил предложение, - Кубраков

Автор: РБК-Украина

Евробонды "Укравтодора" серии "Большая стройка" были полностью распроданы на Лондонской бирже в первый же день торгов. Общая сумма эмиссии ценных бумаг впервые вышедшего на глобальный финансовый рынок агентства составила $700 млн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

По его словам, заявок на них поступило на $2,4 млрд - спрос более чем втрое превысил предложение.

"Благодаря этой транзакции для обновления дорожной инфраструктуры размещено 700 млн долларов США под 6,25% на 7 лет", - отметил Кубраков.

Бонды выпущены под государственные гарантии.

Ставку в 6,25% Кубраков назвал исторически низкой на фоне предыдущих размещений украинских еврооблигаций в долларах США под госгарантии. А спрос на еврооблигации, по его мнению, свидетельствует об интересе к Украине на финансовом рынке и доверие к ней и масштабных инфраструктурных проектов, которые реализуются в ней.

Привлеченные средства будут потрачены на обновление дорожной инфраструктуры по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал строительство и ремонт 6500 км дорог только в этом году.

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Александр КубраковБольшая стройкаевробонды