Попит на євробонди "Великого будівництва" втричі перевищив пропозицію, - Кубраков

Євробонди "Укравтодору" серії "Велике будівництво" було повністю розпродано на Лондонській біржі у перший день торгів. Загальна сума емісії цінних паперів агенції, що вийшла на глобальний фінансовий ринок вперше, склала $700 млн.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.
За його словами, заявок на них надійшло на $2,4 млрд - попит більш ніж втричі перевищив пропозицію.
"Завдяки цій транзакції для оновлення дорожньої інфраструктури розміщено 700 млн доларів США під 6,25% на 7 років", - зазначив Кубраков.
Бонди випущено під державні гарантії.
Ставку в 6,25% Кубраков назвав історично низькою на фоні попередніх розміщень українських єврооблігацій у доларах США під держгарантії. А попит на єврооблігації, на його думку, свідчить про інтерес до України на фінансовому ринку та довіру до неї та масштабних інфраструктурних проєктів, що реалізуються в ній.
Залучені кошті буде витрачено на оновлення дорожньої інфраструктури за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував будівництво та ремонт 6500 км доріг лише цього року.