Попит на євробонди "Великого будівництва" втричі перевищив пропозицію, - Кубраков

За його словами, заявок на них надійшло на $2,4 млрд - попит більш ніж втричі перевищив пропозицію.

"Завдяки цій транзакції для оновлення дорожньої інфраструктури розміщено 700 млн доларів США під 6,25% на 7 років", - зазначив Кубраков.

Бонди випущено під державні гарантії.

Ставку в 6,25% Кубраков назвав історично низькою на фоні попередніх розміщень українських єврооблігацій у доларах США під держгарантії. А попит на єврооблігації, на його думку, свідчить про інтерес до України на фінансовому ринку та довіру до неї та масштабних інфраструктурних проєктів, що реалізуються в ній.

Залучені кошті буде витрачено на оновлення дорожньої інфраструктури за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".