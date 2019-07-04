За полгода украинский автопарк пополнили почти 3,2 тыс. электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 58%, передает РБК-Украина со ссылкой на ассоциацию автопроизводителей "Укравтопром".

"Львиную долю (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, которые были в эксплуатации. Лидером в части легковых электрокаров остается Nissan Leaf. С января по июнь 1550 автомобилей этой модели получили украинские номера", - сообщили в ассоциации.

Указано, что на втором месте Tesla Model S, 253 авто получили украинские номера. Третьим по популярности стал BMW i3 с результатом 189 авто. Электромобиль FIAT 500e выбрали 135 украинцев. Замыкает пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Renault Zoe - 134.

Напомним, новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию автостоянок и гаражей вступают в силу с 1 июля 2019 года.

Согласно новым нормам, в Украине вводится обязательное требование - оборудовать зарядками для электрокаров минимум 5% машиномест на парковках строящихся или реконструируемых. В 2015 году в Украине насчитывалось всего 500 электрокаров, а сейчас почти 13 тысяч. Только этой весной спрос на электромобили среди украинцев вырос на 67%.

В Минрегионе объявили о планах, чтобы к 2030 году все парковки в Украине стали на 100% обустроены электрозарядками.