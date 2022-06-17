"Бесконечной полки" больше нет: какова ситуация с бытовой техникой и электроникой в Украине

С начала войны рынок бытовой техники и электроники в Украине существенно сократился. Ритейлеры оптимизируют товарную матрицу в сторону уменьшения, что отражается на изменении ассортимента в магазинах.

Сокращение ассортимента

"Сейчас у нас нет "бесконечной полки" как до войны, но техника есть и будет (мы над этим постоянно работаем), правда, ограниченная сужением модельного ряда", - сказал Алексей Зозуля, СЕО компании "Фокстрот".

По его словам, в конце этой недели "Фокстрот" ожидает поставки партии крупной бытовой техники (стиральные машины, микроволновые печи), а также значительные поставки смартфонов практически всех известных брендов.

Падение объема рынка и проблемы с логистикой

Как отметили в пресс-службе компании, за первые 2 месяца войны рынок бытовой техники и электроники просел примерно на 40-60% по сравнению с показателями прошлого года. Этот показатель существенно отличается в разрезов регионов в зависимости от текущей ситуации, приближенности к боевым действиям и спроса.

"Последний в настоящее время зависит не только от покупательной способности, и от наличия определенного ассортимента, поскольку из-за боевых действий как ретейлеры, так и поставщики понесли значительные потери товара, а в отношении новых поставок - ограничены сроками и объемами поставки из-за изменения логистических цепей", - отметили в пресс-службе.

Потери от войны

Так, сеть "Фокстрот" уже на первой недели войны потеряла основной склад с товаром, который располагался в Гостомеле, что очень повлияло на сужение предложений для покупателей. Убытки достигают 600 млн грн. До середины апреля компания оперировала лишь остатками из торговых точек, перемещала товар, аккумулировала его только в больших магазинах в более безопасных регионах.

Сейчас отгрузка товара в магазины происходит 2 раза в неделю, но в дальнейшем, эту частота будет увеличена.

"При этом, стоит понимать, что 95% ввезенной техники - из-за рубежа. Если раньше поставки реализовывались в основном из портов Черноморского побережья - и развозились в центральные складские точки, то сейчас все поставки стали возможны лишь транзитом через западную границу из Европы, преимущественно из Румынии, Польши и Венгрии. Дальнейшая логистика с границы по стране, преимущественно, ложится на плечи ретейлеров. А с ней - соответствующие затраты", - отметили в пресс-службе "Фокстрота".