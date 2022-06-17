Попит на побутову техніку змінився кардинально: що купують українці під час війни

З початку війни усталений попит на техніку, по-перше, катастрофічно впав, по-друге - змінився кардинально. Це було пов’язано з активною міграцією населення через бойові дії та високою потребою із забезпечення військових та волонтерів більшою кількістю товарів такого асортименту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Фокстрот".

Як зазначили в прес-службі, найбільший попит у березні був спрямований на групи товарів із категорії "зв’язок" (смартфони, стартові пакети, wi-fi роутери, повербанки, ноутбуки) та дрібну побутову техніку (фени, мультиварки, електрочайники, електроплитки тощо), "адже чимало людей були вимушені покинути свої домівки та облаштовувати мінімальний побут на новому місці".

У квітні стали спостерігати позитивний тренд: помірне повернення людей в Україну з-за кордону, незважаючи на ризики. "Це одразу відобразилося на структурі продажів, що почала поступово наближатися до довоєнного рівня: стали відновлюватися продажі телевізорів (що катастрофічно впали у попередній період), додалося безліч груп з асортименту дрібної побутової техніки", -зазначили в прес-службі.

Травень приніс нові зміни в попиті. Передусім, пожвавлення стало помітним по всім категоріям товару. А в другій половині травня вийшли на нехарактерний пік продажів такі товари як праски та блендери, повідомили у "Фокстроті". Традиційно виросли продажі електросамокатів - на 15-20% у порівнянні з минулим роком.

А от групи з найяскравішою сезонністю показали продажі вище середнього лише у першій половині червня: йдеться про кондиціонери +294% (відносно попереднього місяця), бойлери +170%, вентилятори +330%.