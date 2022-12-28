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Спробував заспокоїти росіян? Лавров заявив про небажання США воювати з РФ

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Москва, Середа 28 грудня 2022 20:19
Спробував заспокоїти росіян? Лавров заявив про небажання США воювати з РФ Фото: Сергій Лавров, голова МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки під час контактів з Росією нібито заявляли про своє небажання розпочинати "пряму війну".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ, про це заявив голова російського дипломатичного відомства Сергій Лавров.

За його словами, Росія поцікавилася в американців, чи планують вони розміщувати своїх фахівців на території України у зв'язку з передачею систем ППО Patriot.

"Нам досить докладно пояснювали, що цього не планується, саме тому що американці не хочуть і не воюватимуть безпосередньо проти Росії", - додав глава МЗС країни-агресора.

Нагадаємо, раніше Лавров заявляв, що відсутність переговорів із США в рамках стратегічного діалогу може навести "лавиноподібним підвищенням ризиків".

Також ми писали, що США планують визнати Росію державою-агресором. Посол України Оксана Маркарова пояснила цілі такого кроку.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки ПВО Лавров
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