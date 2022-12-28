Попытался успокоить россиян? Лавров заявил о нежелании США воевать с РФ

Соединенные Штаты Америки во время контактов с Россией якобы заявляли о своем нежелании начинать "прямую войну".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, об этом заявил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров.

По его словам, Россия поинтересовалась у американцев, планируют ли они размещать своих специалистов на территории Украины в связи с передачей систем ПВО Patriot.

"Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России", - добавил глава МИД страны-агрессора.