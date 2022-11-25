Спроби захоплення приречені. Київ нарощує оборону, - Сухопутні війська

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації .

Як повідомило Командування Сухопутних військ ЗСУ, наразі не фіксуються достатні військові угруповання ворога для нападу з північного напрямку. Проте це не привід нехтувати захистом столиці та безпекою громадян.

Тож, військові разом із цивільними інженерами та будівельниками нарощують оборонні спроможності міста, продовжують обладнувати потужні фортифікаційні укріплення. На опорних пунктах українських бійців Сил оборони облаштовують місця для укриття та проживання особового складу. Також встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою.

"Робота триває. Будь-які, навіть гіпотетичні спроби противника захопити столицю - приречені", - йдеться у повідомленні.