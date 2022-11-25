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Попытки захвата обречены. Киев наращивает оборону, - Сухопутные войска

Новина українською →
Украина, Пятница 25 ноября 2022 20:24
Попытки захвата обречены. Киев наращивает оборону, - Сухопутные войска Фото: украинские военные продолжают оборудовать фортификационные сооружения возле Киева (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подчеркнуло, что столица Украины имеет достаточно оборонных возможностей, чтобы отразить любое нападение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Как сообщило Командование Сухопутных войск ВСУ, в настоящее время не фиксируются достаточные военные группировки врага для нападения с северного направления. Однако это не повод пренебрегать защитой столицы и безопасностью граждан.

Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями наращивают оборонительные способности города, продолжают оборудовать мощные фортификационные укрепления. На опорных пунктах украинских бойцов Сил обороны обустраивают места для укрытия и проживания личного состава. Также устанавливаются длительные огневые сооружения для ведения оборонного боя.

"Работа продолжается. Любые, даже гипотетические попытки противника захватить столицу - обречены", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина возводит стену на границе с Беларусью, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение противника.

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