Спроби прориву біля Дронівки: РФ намагається форсувати Сіверський Донець

У районі Дронівки на Донеччині тривають інтенсивні позиційні бої. Російські війська намагаються форсувати Сіверський Донець і прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 81-ї окремої аеромобільної бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

За даними військових, ворог активно накопичує сили та ресурси в районі Серебрянського лісництва і міста Сіверськ.

Окрему загрозу становить розгортання великої кількості пунктів управління БпЛА, що ускладнює логістику та переміщення українських підрозділів поблизу Дронівки.

Основний напрямок зусиль противника - форсування річки Сіверський Донець.

Переправи здійснюються по замерзлих ділянках, переважно в нічний час. Малі піхотні групи діють під прикриттям дронів, використовують антитепловізійні плащі та просуваються через лісосмуги і складки рельєфу.

Після наближення до населеного пункту противник переходить до штурмових дій, однак натрапляє на підготовлену оборону та організований опір десантників, які утримують визначені рубежі.

81-ша бригада ДШВ продовжує стримувати наступальний потенціал ворога на Слов’янському напрямку, завдаючи йому втрат і не допускаючи прориву оборони.

Фото: в районі Дронівки на Донеччині тривають позиційні бої (google.com/maps)

Ситуація на Слов'янському напрямку

Район Дронівки та Серебрянського лісу залишається однією з ключових ділянок оборони на Слов’янському напрямку, де противник неодноразово намагався покращити тактичне положення.

Раніше військові вже повідомляли про активне використання російською армією малих піхотних груп і безпілотників для розвідки та штурмів.