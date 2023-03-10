Спроба заволодіти 8 га землі в Києві. Нардеп та спільники отримали підозру
Сьогодні, 10 березня, на спробі заволодіти землею в Києві викрили нардепа та трьох його спільників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.
За даними джерел РБК-Україна, мова йде про нардепа від забороненої ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка та екс-заступника керівника ВРУ Едуарда Багдасаряна
НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання та ще трьом особам про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею
За даними НАБУ, серед підозрюваних:
- народний депутат України IX скликання - Ісаєнко;
- ексзаступник керівника Апарату Верховної Ради України - Багдасарян;
- колишні директор та працівник ДП "Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України".
В НАБУ повідомили, що на початку 2020 року у Ісаєнка виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався "Держбудкомбінат", аби надалі побудувати там житловий комплекс.
Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.
Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП викрили підприємців в Полтавській області на мільйонних збитках при закупівлі зерна.
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