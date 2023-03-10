ua ru
Пт, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спроба заволодіти 8 га землі в Києві. Нардеп та спільники отримали підозру

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 березня 2023 17:11
Спроба заволодіти 8 га землі в Києві. Нардеп та спільники отримали підозру Фото: нардеп від забороненої ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко (facebook_com_chesno_movement)
Автор: Юлія Акимова, Каріна Левицька

Сьогодні, 10 березня, на спробі заволодіти землею в Києві викрили нардепа та трьох його спільників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про нардепа від забороненої ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка та екс-заступника керівника ВРУ Едуарда Багдасаряна

НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання та ще трьом особам про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею

За даними НАБУ, серед підозрюваних:

  • народний депутат України IX скликання - Ісаєнко;
  • ексзаступник керівника Апарату Верховної Ради України - Багдасарян;
  • колишні директор та працівник ДП "Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України".

В НАБУ повідомили, що на початку 2020 року у Ісаєнка виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався "Держбудкомбінат", аби надалі побудувати там житловий комплекс.

Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП викрили підприємців в Полтавській області на мільйонних збитках при закупівлі зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ САП депутати
NEWS
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації