Спроба заволодіти 8 га землі в Києві. Нардеп та спільники отримали підозру

Сьогодні, 10 березня, на спробі заволодіти землею в Києві викрили нардепа та трьох його спільників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ .

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про нардепа від забороненої ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка та екс-заступника керівника ВРУ Едуарда Багдасаряна

НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання та ще трьом особам про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею

За даними НАБУ, серед підозрюваних:

народний депутат України IX скликання - Ісаєнко;

ексзаступник керівника Апарату Верховної Ради України - Багдасарян;

колишні директор та працівник ДП "Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України".

В НАБУ повідомили, що на початку 2020 року у Ісаєнка виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався "Держбудкомбінат", аби надалі побудувати там житловий комплекс.

Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.