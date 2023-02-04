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Спроба РФ інтегрувати окуповані райони України не має сенсу, - британська розвідка

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Україна, Субота 04 лютого 2023 08:57
Спроба РФ інтегрувати окуповані райони України не має сенсу, - британська розвідка Фото: Шойгу робить безглузді дії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія продовжує дії щодо "інтеграції" окупованих районів України. Однак вони навряд вплинуть на хід війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російські військові офіційно включили окуповані території України до свого Південного військового округу. Зокрема, 3 лютого 2023 року російське державне інформаційне агентство ТАРС повідомило, що так звані "ДНР" та "ЛНР", Запорізька та Херсонська області передаються під командування зі штаб-квартирою у Ростові-на-Дону.

Це слідує за січневою заявою міністра оборони Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення "самостійних угруповань військ" в Україні.

За даними британської розвідки, цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію.

"Однак навряд чи це вплине на кампанію - наразі Росія розгортає сили з усіх військових округів Росії під командуванням спеціального розгорнутого штабу", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, генерал Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Росії та нещодавно призначений командувачем військ в Україні розпочав свою діяльність з підвищення повсякденної дисципліни у військах.

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