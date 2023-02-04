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Попытка РФ интегрировать оккупированные районы Украины лишена смысла, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Суббота 04 февраля 2023 08:57
Попытка РФ интегрировать оккупированные районы Украины лишена смысла, - британская разведка Фото: Шойгу предпринимает бессмысленные действия (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия продолжает действия по "интеграции" оккупированных районов Украины. Однако они вряд окажут влияние на ход войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, российские военные официально включили оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ. В частности, 3 февраля 2023 года российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что так называемые "ДНР" и "ЛНР", Запорожская и Херсонская области передаются под командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.

Это следует за январским заявлением министра обороны Сергея Шойгу о том, что военная экспансия будет включать создание "самостоятельных группировок войск" в Украине.

По данным британской разведки, этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать недавно оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию.

"Однако вряд ли это окажет непосредственное влияние на кампанию - в настоящее время Россия развертывает силы со всех военных округов России под командованием специального развернутого штаба", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки , генерал Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба России и недавно назначенный командующим войсками в Украине начал свою деятельность по повышению повседневной дисциплины в войсках.

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