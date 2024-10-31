Втік з України, а потім спробував "непомітно повернутися": на Закарпатті затримали чоловіка

У лісі в Закарпатській області прикордонники затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон зі Словаччиною. Затриманим виявився 30-річний мешканець Одеської області, який раніше нелегально перебував у країнах ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

За словами прикордонників, почувши наближення групи затримання, порушник спробував сховатися в густих хащах, ігноруючи вимоги зупинитися.

Щоб запобігти втечі, прикордонникам довелося зробити кілька попереджувальних пострілів у повітря. Порушника було доставлено до відділення для оформлення адміністративних документів за фактом незаконного перетину кордону України.

Чоловік розповів, що на початку вересня вже перетинав кордон до Європейського Союзу нелегально.

Фото: Державна прикордонна служба України (https://dpsu.gov.ua/ua)

Тоді він пробирався буковинським лісом до Румунії, а потім прямував до Німеччини. Однак, не знайшовши роботи, вирішив повернутися в Україну, оминаючи офіційні пункти пропуску та орієнтуючись за онлайн-картами, побоюючись відповідальності за попередні порушення.

В ДПСУ нагадують, що згідно зі статтею 33 Конституції України, громадянин України має право в будь-який час повернутися на батьківщину, а можлива відповідальність за порушення кордону не така серйозна, як загроза життю та здоров’ю під час незаконних переходів.

Прикордонники зазначають, що випадки повернення громадян, які нелегально виїхали з країни, стають дедалі частішими. Тим, хто повертається нелегально, прикордонні служби оформлюють адміністративні документи за незаконний перетин кордону.