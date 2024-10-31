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Втік з України, а потім спробував "непомітно повернутися": на Закарпатті затримали чоловіка

Україна, Четвер 31 жовтня 2024 16:18
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Втік з України, а потім спробував "непомітно повернутися": на Закарпатті затримали чоловіка Фото: пограничники задержали нарушителя на границе Украины и Словакии (facebook.com_DPSUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

У лісі в Закарпатській області прикордонники затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон зі Словаччиною. Затриманим виявився 30-річний мешканець Одеської області, який раніше нелегально перебував у країнах ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

За словами прикордонників, почувши наближення групи затримання, порушник спробував сховатися в густих хащах, ігноруючи вимоги зупинитися.

Щоб запобігти втечі, прикордонникам довелося зробити кілька попереджувальних пострілів у повітря. Порушника було доставлено до відділення для оформлення адміністративних документів за фактом незаконного перетину кордону України.

Чоловік розповів, що на початку вересня вже перетинав кордон до Європейського Союзу нелегально.

Втік з України, а потім спробував &quot;непомітно повернутися&quot;: на Закарпатті затримали чоловіка

Фото: Державна прикордонна служба України (https://dpsu.gov.ua/ua)

Тоді він пробирався буковинським лісом до Румунії, а потім прямував до Німеччини. Однак, не знайшовши роботи, вирішив повернутися в Україну, оминаючи офіційні пункти пропуску та орієнтуючись за онлайн-картами, побоюючись відповідальності за попередні порушення.

В ДПСУ нагадують, що згідно зі статтею 33 Конституції України, громадянин України має право в будь-який час повернутися на батьківщину, а можлива відповідальність за порушення кордону не така серйозна, як загроза життю та здоров’ю під час незаконних переходів.

Прикордонники зазначають, що випадки повернення громадян, які нелегально виїхали з країни, стають дедалі частішими. Тим, хто повертається нелегально, прикордонні служби оформлюють адміністративні документи за незаконний перетин кордону.

Нагадаємо, що чоловік хотів незаконно виїхати з України. Прикордонники затримали його, бо він проспав свою зупинку.

Крім того, прикордонники затримали українця, який намагався незаконно перетнути кордон до Польщі. Він загубився і добу провів у лісі.

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Прикордонна служба
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