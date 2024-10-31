Сбежал из Украины, а затем попытался "незаметно вернуться": на Закарпатье задержали мужчину

В лесе в Закарпатской области пограничники задержали мужчину, который незаконно пересек границу со Словакией. Задержанным оказался 30-летний житель Одесской области, который ранее нелегально находился в странах ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

По словам пограничников, услышав приближение группы задержания, нарушитель попытался скрыться в густых зарослях, игнорируя требования остановиться.

Чтобы предотвратить побег, пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. Нарушитель был доставлен в отделение для оформления административных документов по факту незаконного пересечения границы Украины.

Мужчина рассказал, что в начале сентября уже пересекал границу в Европейский Союз нелегально.

Фото: Государственная пограничная служба Украины (https://dpsu.gov.ua/ua)

Тогда он пробирался по буковинскому лесу в Румынию, а затем направился в Германию. Однако, не найдя работу, решил вернуться в Украину, избегая официальных пропускных пунктов и ориентируясь по онлайн-картам, опасаясь ответственности за предыдущие нарушения.

В ГПСУ напоминают, что согласно статье 33 Конституции Украины, гражданин Украины имеет право в любое время вернуться на родину, а возможная ответственность за нарушение границы не столь серьезна, как угроза жизни и здоровью при незаконных переходах.

Пограничники отмечают, что случаи возвращения граждан, нелегально покидавших страну, становятся более частыми. Тем, кто возвращается нелегально, пограничные службы оформляют административные документы за незаконное пересечение границы.