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Спроба поцілувати кроваві руки Путіна. У МЗС відреагували на заяви Берлусконі про Зеленського

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Понеділок 13 лютого 2023 11:43
Спроба поцілувати кроваві руки Путіна. У МЗС відреагували на заяви Берлусконі про Зеленського Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Заяви колишнього прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі щодо війни Росії проти України та глави української держави Володимира Зеленського є неприйнятними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС Олега Ніколенка.

Зазначимо, що Берлусконі розкритикував прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні за зустріч із Зеленським на полях саміту ЄС у Брюсселі. За його словами, якби він залишався прем'єром, він би не зустрівся з українським лідером. Берлусконі також заявив, що якби Зеленський припинив нібито "атакувати" Донбас, російського вторгнення не було б.

Ніколенко розповів, як у 2010 році тодішній прем‘єр-міністр Сильвіо Берлусконі прилетів у Лівію на зустріч із Муаммаром Каддафі. Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, щоб продемонструвати лояльність.

"Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента - спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору", - написав спікер.

При цьому Берлусконі повинен усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує РФ до продовження її злочинів проти України, тому несе політичну та моральну відповідальність.

При цьому Офіс Мелоні після неприйнятних заяв Берлусконі заявив, що італійський уряд "твердо і впевнено" підтримує Україну. У свою чергу наша країна високо цінує її оперативну реакцію та непохитну підтримку.

Нагадаємо, Мелоні образилася, що її не запросили на зустріч із Зеленським до Парижу. Проте лідери зустрілися пізніше у Брюсселі.

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Італія Володимир Зеленський Сільвіо Берлусконі
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