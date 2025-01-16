Спроба перекласти доплати військовим на місцеві бюджети закінчиться соціальним вибухом, - військовий

"У пункті 5 проєкту постанови уряд наполегливо рекомендує коштом місцевих бюджетів виплачувати військовим щомісячну фінансову підтримку 10 тис гривень, одноразову виплату в сумі 50 тисяч гривень за укладений контракт, щорічну допомогу на оздоровлення в розмірі 100 тисяч гривень ну і так далі. Але засада в тому, що… маленьке містечко або селище ніколи не виплатить військовому таку суму. Бо в бюджеті цього містечка цих грошей тупо немає", - заявив Кирил Сазонов.

Він зазначив, що загалом введення додаткових виплат військовим - правильна штука. Але фінансувати ці видатки потрібно з державного бюджету.

"В мене особисто питання: хто придумав скинути на місця фінансові обязи держави? Оборона країни – це чітко держбюджет", - наголосив Сазонов.

Він упевнений, що якщо виплати скинуть на місцеві бюджети, «будемо мати соціальний вибух, бо одні отримають космос, а всі інші – нуль!».

"Беремо взвод чи роту, де киянин чи львів’янин отримує додатково кілька сотень тисяч гривень, а солдат із бідної сільської громади – нічого. Як це позначиться на боєздатності підрозділу? Сильно виросте загальна мотивація? Скажу більше – ця історія закінчиться соціальним вибухом. Коротше, пункт 5 в тій постанові – небезпечний і має бути вилучений. Бо буде горе", - підкреслив Кирил Сазонов.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони внесло на розгляд уряду постанову "Деякі питання матеріального стимулювання окремих категорій військовослужбовців". Сьогодні цей документ має бути розглянутий на урядовому комітеті з питань цифрової трансформації.

Відомо, що НАЗК виступив проти п. 5 постанови, який і передбачає вищевказані виплати. Однак Міноборони не врахувало зауваження Нацагентства.