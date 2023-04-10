Сприяли окупації частини територій: в Україні судитимуть 56 депутатів Держдуми РФ

15 лютого 2022 року вони підтримали постанову щодо звернення до російського диктатора Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже 22 лютого проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між РФ і терористичними організаціями "Л/ДНР".

"Наступного дня на підставі ухвалених "договорів" ватажки терористів звернулися до президента РФ з проханням надати їм "збройну допомогу". Таким чином Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну та виправдовування збройної агресії", - йдеться у повідомленні.

СБУ повідомили про підозру 56 депутату Держдуми РФ у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Наразі правоохоронці завершили розслідування і направила до суду обвинувальні акти. Посадовцям загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.